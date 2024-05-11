الأهلي يوقع غرامة مالية على محمد الشناوي لهذا السبب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على محمد الشناوي حارس وقائد الفريق بسبب رفضه التواجد في قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة اليوم السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر بالأهلي أن محمد الشناوي طلب المشاركة اساسيا مع الفريق في مباراة بلدية المحلة تمهيدا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض طلب محمد الشناوي بالمشاركة في مباراة البلدية اساسيا، وطلب منه التواجد في قائمة الفريق بعد التعافي من الإصابة وأن قرار المشاركة يحدده المدير الفني.

وشدد المصدر أن محمد الشناوي رفض دخول قائمة الأهلي في مواجهة بلدية المحلة بعدما علم بأنه سيكون على دكة البدلاء.

وقال المصدر إن مارسيل كولر بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة قررا توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوي بسبب رفضه التواجد في قائمة الفريق ورفض التواجد احتياطيًا للحارس المتالق مصطفى شوبير.

وشهدت الفترة الماضية عدة جلسات بين السويسري مارسيل كولر ومحمد الشناوي بعدما ابدى الأخير غضبه من عدم العودة للمشاركة أساسيا وحماية عرين الفريق بعد التعافي من الإصابة وأنه لا يقبل بالجلوس على دكة البدلاء وهو الأمر الذي أغضب المدير الفني..