ads
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يوقع غرامة مالية على محمد الشناوي لهذا السبب

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على محمد الشناوي حارس وقائد الفريق بسبب رفضه التواجد في قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة اليوم السبت في مسابقة الدوري الممتاز.
وكشف مصدر بالأهلي أن محمد الشناوي طلب المشاركة اساسيا مع الفريق في مباراة بلدية المحلة تمهيدا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.
وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز"  أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض طلب محمد الشناوي بالمشاركة في مباراة البلدية اساسيا، وطلب منه التواجد في قائمة الفريق بعد التعافي من الإصابة وأن قرار المشاركة يحدده المدير الفني.
وشدد المصدر أن محمد الشناوي رفض دخول قائمة الأهلي في مواجهة بلدية المحلة بعدما علم بأنه سيكون على دكة البدلاء.
وقال المصدر إن مارسيل كولر بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة قررا توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوي بسبب رفضه التواجد في قائمة الفريق ورفض التواجد احتياطيًا للحارس المتالق مصطفى شوبير.
وشهدت الفترة الماضية عدة جلسات بين السويسري مارسيل كولر ومحمد الشناوي بعدما ابدى الأخير غضبه من عدم العودة للمشاركة أساسيا وحماية عرين الفريق بعد التعافي من الإصابة وأنه لا يقبل بالجلوس على دكة البدلاء وهو الأمر الذي أغضب المدير الفني..

 

النادي الاهلي محمد الشناوي بلدية المحلة مارسيل كولر