كاتب صحفي: حرب غزة اختبار للعالم.. والدبلوماسية المصرية خففت حدة التعقيدات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، الكاتب الصحفي، إنَّ المشهد الحالي في غزة شديد الصعوبة وإن جاز التعبير يمكن وصفه بأننا أمام مفترق طرق كبير وأطراف المشهد ليس الجانب الإسرائيلي فقط إنما قوى دولية أمثال الولايات المتحدة اللاعب الأبرز، مؤكداً أننا جميعاً أمام اختبار ولابد أن نحافظ على أمن واستقرار المنطقة وفقا للمعيطات الأساسية.

وتابع «فرحات»، على شاشة «إكسترا نيوز»: «البديل لأمن الإقليم هو الإنطلاق نحو حالة شديدة من الفوضى لن يحتملها أحد بما فيهم إسرائيل، وجميعنا يعي ثوابت الإقليم أو المنطقة التي استقر عليها أمنها واستقرارها».

وأشار إلى أنَّ هناك مصادر تهديد عدة تشهدها المنطقة، وهناك أزمات هيكلية ولكن ما يتعرض له الآن خطر شديد يهدد ركائز الأمن الأساسية والاستقرار والجميع أمام اختبار كبير سواء إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة كقوى عظمى وليست كحليف لدولة الاحتلال، لأنها عليها مسئوليات كبيرة وجزء منها هو الحفاظ على الأمن العالمي ومنطقة الشرق الأوسط والأخير الحفاظ على أمنه مصلحة دولية.

وأكد أنه وسط المشهد المعقد وجوانبه السلبية إلا أن هناك نجاحات تتحقق منذ بداية الأزمة وحتى الآن، والسبب في ذلك هو الجهود الدبلوماسية المصرية وأمور كثيرة لابد من قراءتها بين السطور تحققت بفضل جهود مصر وتعاملها وإدارتها للأزمة.



