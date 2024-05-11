تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام المقاولون في الدوري

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري التشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد السكندري زعيم الثغر لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى.. المهدي سليمان

خط الدفاع.. هشام صلاح – سيف تقا – محمود شبانة – كريم الديب

خط الوسط.. عبد الغني محمد – ناصر ناصر – عمر طارق الوحش – الحبيب حسن

خط الهجوم..أحمد عادل ميسي – بيكالي أوبامي .

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 8 انتصارات و8 تعادلات وخمس هزائم وسجل 27 هدفًا ودخل مرماه 28 هدفًا

بينما يحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع التاسع عشر وحقق المقاولون ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر 11 مباراة وسجل 18 هدفًا واهتزت شباكه 31 مرة.