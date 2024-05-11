ads
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عمر جابر: شيكابالا أسطورة.. ونسعى للفوز في ذهاب نهائي الكونفدرالية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن فريقه جاهز للمباراة، والزمالك يسعى لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان، كما يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في العودة.

وتابع اللاعب : «شيكابالا أسطورة ولاعب كبير وكنا نتمنى تواجده معنا ولكن الإصابة حرمت الفريق من خدماته، ونثق في جميع اللاعبين المتواجدين بصفوف الفريق وتعويض الغيابات الموجودة بصفوف الزمالك».

وأضاف عمر جابر: «الزمالك فريق كبير ويجب على الجميع احترامه والنادي لا يشتكي ولا يتحجج قبل أي مباريات مهمة كما يزعم البعض».

وأضاف اللاعب : «الزمالك قام بتجديد دماء الفريق في الفترة الماضية، وحصد الفريق العديد من البطولات المحلية في الفترة الأخيرة، كما أن الزمالك يكون مرشحاً دائما للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها».

وأضاف أن الزمالك في المسابقة المحلية لا تعكس مستوى الفريق لأن الفريق خاض عدد مباريات أقل بسبب عدم انتظام جدول المسابقة.

واختتم اللاعب قائلاً: «أتمنى تحقيق بطولة قارية مع الزمالك والفوز بالكونفدرالية، وفريق نهضة بركان فريق محترم وأتمنى حصد اللقب في النسخة الحالية».

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غد الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

عمر جابر الزمالك نهضة بركان الكونفدرالية