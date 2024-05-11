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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الخميس المقبل.. «اقتصادية النواب» تناقش خطة التنمية الاقتصادية ومنع الممارسات الاحتكارية

مجلس النواب
مجلس النواب
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تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها يوم الخميس  المقبل مشروعي قانونين بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزراة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها منها ديوان عام وزارة التجارة والصناعة ، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤاتمرات  ، وايضا الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية .
فيما تناقش اللجنة ايضا مشروعي قانونين بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها : صندوق تنمية الصادرات و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارادت ، و الهيئة العامة للتحكيم واختياارت القطن .
فيما تناقش مشروعي قانونين يربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 الخاصة بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . 
 

لجنة الشئون الاقتصادية الموزانة العامة