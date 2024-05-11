الخميس المقبل.. «اقتصادية النواب» تناقش خطة التنمية الاقتصادية ومنع الممارسات الاحتكارية

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها يوم الخميس المقبل مشروعي قانونين بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزراة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها منها ديوان عام وزارة التجارة والصناعة ، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤاتمرات ، وايضا الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية .

فيما تناقش اللجنة ايضا مشروعي قانونين بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها : صندوق تنمية الصادرات و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارادت ، و الهيئة العامة للتحكيم واختياارت القطن .

فيما تناقش مشروعي قانونين يربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 الخاصة بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

