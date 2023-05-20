أفشة: سعيد بالتأهل للنهائي وهدفنا التتويج باللقب للمرة الـ11

علق محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشر في تاريخه.

وأكد «أفشة» في تصريحات عقب مباراة الترجي، أن الفريق حسم تأهله إلى ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إقصاء فريق كبير بحجم وقيمة الترجي التونسي، والذي يمتلك ‏تاريخًا كبيرًا من خلال مشاركاته في البطولات الأفريقية وتواجده الدائم بين الكبار في القارة ‏السمراء.‏

وأضاف «أفشة» أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على الترجي في مباراة الإياب، ومما لا شك فيه أن ‏نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد ساعدت الفريق كثيرًا ‏ورجحت كفته في الصعود.‏

وواصل لاعب الأهلي حديثه: سعيد بتأهل الأهلي للمرة الرابعة إلى نهائي دوري أبطال ‏إفريقيا، وتقديم أداء قوي خلال مباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي من خلال السيطرة ‏والاستحواذ والتسجيل وصناعة الفرص.‏

وأكد «أفشة» أن جميع اللاعبين ينفذون دائمًا تعليمات الجهاز الفني، وأنه بشكل ‏شخصي لا يهاب أي فريق يقابله الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن هدف ‏الأهلي هو التتويج باللقب