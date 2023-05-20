وكيل «صحة الشيوخ»: كلمة السيسي أمام قمة جدة تناولت كافة القضايا العربية والأزمات بشمول تام ورؤية واضحة

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية في جدة. قائلا: إنها تناولت كافة القضايا العربية والأزمات المشتعلة في المنطقة بشمول تام ورؤية واضحة.

وأشاد حسين خضير فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أمس الجمعة، بكلمة الرئيس السيسي، أمام قمة جدة والتي أكد فيها، أن الحفاظ على الدولة الوطنية فرض عين وضرورة لمستقبل الشعوب، ولا يستقيم أن تظل حياة شعوبنا رهينة للفوضى، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها. وأن الاعتماد على الجهود المشتركة لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح ضرورة ملزمة.

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى إدانة الرئيس السيسي للممارسات والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، محذرًا من تفاقم الأوضاع بما ينعكس بالسلب على الفلسطينيين والإسرائيليين. محذرا من استمرار إدارة الصراع في فلسطين عسكريا، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي

وبخصوص أزمة السودان، فقد شدد الرئيس السيسي على ضرورة حل الأزمة السودانية سلميا من خلال الحوار، لافتا: إلى أن الصراع له تبعات وخيمة على الشعب السوداني.

واختتم د. حسين خضير “إن مشاركة السيسي في قمة جدة، تأكيد على ريادة مصر ومنطلقاتها نحو تعزيز العمل العربي المشترك، وكذلك الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك، في كافة المجالات والإعلاء من دور الدولة الوطنية”.