دفاع النواب: رسائل الرئيس في قمة "جدة " روشتة إصلاحية للأزمات العربية

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربيه الـ32 والتي استضافتها المملكة العربية السعودية بجدة اليوم ، مؤكدا أنها حملت رسائل وحلول استراتيجية لما تعانيه الأمة العربيه منذ عقود ، وان مصر ستظل قلب العروبة النابض لكل الشعوب.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ،أن الرئيس السيسي وضح في كلمته ألاهمية الاستراتيجية للأمن للأمن القومي العربي ، والذي اعتبره جزء لايتجزأ لكل الشعوب ، وان دعوته لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه ، بما فى ذلك من خلال الخطوات المهمة، التى بادرت بها دولنا فى الفترة الماضية لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية،...هو روشتة إصلاحية تعالج تراكمات وأمراض ضربت الجسد العربي ، وآن الأوان للعلاج واستئصال ما أصاب وحدتنا العربيه.

وتابع ابراهيم المصري ان الرئيس حرص في كلمته علي التأكيد لكل زعماء العرب أهمية دعم المؤسسات الوطنيه بتأكيده... بأنه لقد تأكد لكل ذى بصيرة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضـرورة حياة، لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها فلا يستقيم أبداً، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية.

وهذة الكلمات تأتي من خلال رصانة الموقف المصري وحكمته لما لمصر من مواقف تاريخيه واستراتيجية ثابتة تنبع من مواقف وطنيه راسخة لام الدنيا التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ.

ولفت وكيل دفاع النواب بأن حديث الرئيس عن الأزمة السودانية والأوضاع في ليبيا واليمن هي جرس إنذار ودق لناقوس الخطر ، يحتم علينا القيام بموقف عربي موحد تجاة أزماتنا العربيه وتأكيد سيادته بأن هذه الصراعات ، تفرض تفعيل التحرك العربي المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحا.. دعوة للبدء الفورى في تحرك عربي موحد لإيجاد حلول لهذه الأزمات.