العاهل الأردني وولي العهد السعودي يؤكدان ضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، ضرورة توسيع آفاق التعاون، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة للأمتين العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني والأمير محمد بن سلمان، على هامش أعمال القمة العربية في جدة، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الجمعة.

وتناول اللقاء، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توطيدها في المجالات كافة.

وثمن العاهل الأردني جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في استضافة القمة، وحرصها المستمر على تعزيز منظومة العمل العربي المشترك ووحدة الصف.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وسبل التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.