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الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

دوري أبطال أفريقيا.. جماهير الأهلي تتوافد على استاد القاهرة لحضور مباراة الترجي

جماهير الأهلي تتوافد
جماهير الأهلي تتوافد على استاد القاهرة
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بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة الفريق أمام الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثية في عقر داره بملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا ليضع قدما في النهائي الأفريقي.

جدير بالذكر أن الأهلي حصل على موافقة الأمن بحضور 10 آلاف مشجع فقط، خلال مباراته المرتقبة أمام الترجي التونسي.
 

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