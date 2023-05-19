لافروف: المباحثات مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا تمكنت من تقريبهما من رؤية مشتركة

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، في موسكو مع نظيريه الأذربيجاني جيهون بيراموف، والأرميني أرارات ميرزويان، مشيرا إلى أن المباحثات تمكنت من تقريب الجانبين من رؤية مشتركة بخصوص معاهدة السلام بينهما.

وقال لافروف في ختام المباحثات: "عقدنا في موسكو سلسلة من الاجتماعات المخصصة للعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان ولبحث موضوع التسوية في كاراباخ".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لقد التقيت بشكل منفصل مع نظيري الأذربيجاني، ومن ثم مع نظيري الأرمني، وبعد ذلك جرى عقد لقاء ثلاثي بيننا".

وتابع: "بحثا معاهدة السلام، الذي بدأ الطرفان العمل عليه، حيث تجري حاليا مناقشة هذه المعاهدة بنشاط، بما في ذلك بمشاركة وسطاء آخرين".

وأضاف: "العمل على معاهدة سلام بين البلدين من الأمور الأساسية، ولكن شركاءنا أكدوا اليوم أنه بدون حل قضايا ترسيم الحدود وإلغاء حظر النقل والاتصالات الاقتصادية وبدون تحسن عام في الوضع الأمني ​​في إقليم كاراباخ وعلى الحدود الأرمنية الأذربيجانية من الصعب المضي قدما في جوانب محددة من معاهدة السلام".

وذكر لافروف، أنه جرت مناقشة كل هذه الأمور والمسائل بشكل متكامل، موضحا أن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا أعربا عن امتنانهما للجانب الروسي للدور الرائد في التسوية بين بلديهما".

وأوضح أن مباحثات اليوم تمكنت من تقريب الجانبين من رؤية مشتركة بخصوص معاهدة السلام وعدد من الأمور الأخرى.