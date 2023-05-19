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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

يونس عبد الرازق: الدولة المصرية تعمل على إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين

النائب يونس عبدالرازق
النائب يونس عبدالرازق
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ثمن النائب يونس عبد الرازق فرج، عضو مجلس النواب، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه الأول بعد إعادة التشكيل، بحضور ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "فرج" في تصريحات صحفية له اليوم، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تشكل بداية ممتازة للنهوض بملف الاستثمار والارتقاء به، كما أنها تصب في مصلحة الدولة المصرية، وتدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في هذا التوقيت المهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تدعم المستثمرين، وتعمل جاهدة على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، مضيفا: "هناك جدية تامة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر".

واختتم النائب يونس عبدالرازق فرج: "قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تطمئن أصحاب رؤوس الأموال، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستسهم بشكل كبير جدا في توفير فرص عمل جديدة للشباب".

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