ضبط 32 طنا و230 كجم قمح محلي قبل تهريبه للسوق السوداء بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية ومباحث التموين حملة مكبرة اليوم علي مخازن القمح أسفرت عن ضبط كمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها 32 طن و230 كيلوجرام مجمعة ومخزنة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة في مخزن غير مرخص وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7789 لسنة 2023 جنح ههيا وتم نقل الكمية المضبوطة بسيارات إلى شونة العواسجة للتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.