إسرائيل تقصف محطة توليد الكهرباء في غزة

أكد الإعلام الفلسطيني، أن هناك قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف محطة توليد الكهرباء في غزة ومناطق المغراقة والزهراء وجسر وادي غزة، جاء ذلك وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

,شهد قطاع غزة في الساعات الماضية قصفا إسرائيليا مكثفا على مدينة غزة والمحافظة الوسطى وخان يونس، في وقت استمرت فيه فصائل المقاومة في تصديها للاحتلال الإسرائيلي، كما قصفت مجددا محور نتساريم. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على قطاع غزة استهدفت منازل المدنيين ومناطق زراعية خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 212 على التوالي، مرتكبًا أبشع المجازر وأفظع المذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.