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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يطمئن على استعدادات استاد القاهرة الدولي قبل مباراة الأهلي والترجي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الجمعة، بجولة تفقدية موسعة داخل استاد القاهرة الدولي في ضوء الاستعداد لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقبة بين فريقي الأهلى  والترجي التونسى والمقرر لها اليوم السبت.

اطمأن وزير الرياضة على كافة الاستعدادات داخل هيئة استاد القاهرة الدولى بدايةً من الأماكن الخارجية للاستاد مرورًا ببوابات دخول الجماهير وصولًا إلى أماكنهم بالمدرجات.

أكد الدكتور أشرف صبحى على جاهزية استاد القاهرة لمباراة الغد، واستقبال آلاف الجماهير المصرية التى ستحرص على مؤازرة النادى الأهلى من قلب استاد القاهرة الدولى، مشيرًا إلى أن جميع المسؤولين عن تنظيم المباراة سيكونون على الموعد للخروج بالمباراة فى أفضل صورة.

أعرب الوزير عن تمنياته بأن تشهد المباراة روح رياضية عالية بين اللاعبين، وتشجيع حضارى من قبل جماهير الناديين، متمنيًا التوفيق للاعبى النادى الأهلى وإحراز لقب البطولة تأكيدا لمكانة  مصر الرائدة إفريقيًا فى مختلف الألعاب الرياضية.

رافق الوزير خلال الزيارة كلًا من: سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وسعد شلبى المدير التنفيذى للنادى الأهلى، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذى لاستاد القاهرة الدولى.

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