وفود 16 دولة عربية يناقشون "استراتيجيات الرياضة للجميع"

ناقشت الوفود العربية المشاركة بملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، "استراتيجيات الرياضة للجميع"، خلال إحدى جلسات الملتقى، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، ممثلةً في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، خلال الفترة (١٦-٢١) مايو الجاري بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أدار الجلسة الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة، تناول خلالها الحديث عن استراتيجيات الرياضة للجميع" قائلًا: "نشأة الرياضة كظاهرة اجتماعية مع بداية تحديد ساعات العمل للعاملين، مع وجود أوقات فراغ يمكن الاستفادة منها في رفع مستوى الجانب الصحي للعامل، ليستطيع اعطاء مستوى متميز من الجانب العملي، ويعيش حياة سعيدة، من خلال ممارسة الرياضة المقننة تحت اشراف تربوي متخصص ومتكامل، يبين مستوى الفرد وكيفية النهوض بالأجهزة الحيوية والمحافظة عليها كي تتجنب الاصابات التي تحدث، والفلسفة الخاصة بالاستراتيجيات تتماشى مع فكر الدولة بالاهتمام بالمواطن العامل في كافة المؤسسات مما لها من أهمية في رفع الإنتاجية بشكل عام من خلال العنصر البشري وهو العنصر الرئيسي، من خلال المحافظة عليه واعطائه جهد بدني مناسب بشكل يرفع مستوى أدائه، فالرياضة للجميع هي رياضة لصحة الإنسان بشكل عام والمحافظة عليها عكس رياضات المنافسة والبطولة".

ويشمل البرنامج الخاص بالملتقى مجموعة من الجلسات الخاصة بالتنمية الرياضية والتنمية الشاملة، وبعض الألعاب الرياضية والمسابقات الرياضية الترفيهية التي تهدف إلى توطيد العلاقات بين الوفود العربية مثل العاب (الشراع، الدارتس، كرة القدم الشاطئ، الراكيت، مسابقات القوس والسهم، مسابقات الطاولة والدومينو، كرة السرعة)، كما يشمل البرنامج رحلة هايك لمسافة ١٠ كم، وتخييم ومسابقات الملاحة الرياضية، بالإضافة إلى تنظيم ماراثون للجري والدراجات للوفود المشاركة بالملتقى.

ويشتمل البرنامج على عدة جلسات وهي "التنمية الرياضية والتنمية المستدامة، التنمية الرياضية لشباب قادة المستقبل، تنمية مهارات سوق العمل في قطاعات الرياضة، تنمية مهارات قيادات التنمية الرياضية، استراتيجية الرياضة والتنمية المستدامة، أسس وضع استراتيجيات إدارة تنمية الرياضة، استراتيجيات الرياضة للجميع، الرياضة للجميع والتنمية المجتمعية، التنمية المجتمعية والتطوير المجتمعي، مبادرات التنمية الرياضية في الوطن العربي (عرض حالة)".

جدير بالذكر أن ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية يشارك فيه وفود ١٦ دولة عربية وهي (السودان، قطر، الإمارات، ليبيا، الأردن، لبنان، الجزائر، الصومال، موريتانيا، فلسطين، اليمن، الكويت، العراق، تونس المغرب)، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للملتقي.