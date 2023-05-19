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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي عهد الكويت يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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وصل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له، إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في القمة العربية الـ32.
وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أنه كان في استقباله لدى وصوله مطار "الملك عبد العزيز الدولي"، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

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