ولي عهد الكويت يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

الجمعة 19/مايو/2023 - 02:13 م

وصل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له، إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في القمة العربية الـ32.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أنه كان في استقباله لدى وصوله مطار "الملك عبد العزيز الدولي"، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.