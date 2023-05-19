ليلة غنائية مليئة بالإحساس تجمع إليسا وآدم على مسرح "بنش مارك" بجدة

حقق حفل الفنانة اللبنانية إليسا والفنان أدم، نجاحًا كبيرًا؛ حيث أقيم مساء أمس بمدينة جدة، وافتتح الحفل بصوت الفنان اللبناني آدم مع تفاعل عالي من الحضور.

وقدم آدم مجموعة من الأغاني بدآها ب "حلوة يا بلدي ، لا والله وفيك الخير ، في حدا ، أكذب عليك ، الأسامي هي هي" وغيرها من الأغاني التي أطربت مسامع الجمهور كما ختم وصلته الغنائية بأغنية إنتَ ملك على نغم صفقات الجمهور

كما حضر الحفل العديد من محبي الفنانة إليسا والتي أشعلت الفقرة الاخيرة من السهرة الغنائية، بباقة من أجمل الأغاني الرومانسية والمميزة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير من أبرزها أغنية " ذنبي انا ، بتمون ، ارجع للشوق ، عيشالك ، أسعد وحدة، سهرنا ياليل ، يا مرايتي " كما وعدت إليسا جمهور جدة بغناء اغنيتها الجديدة" أنا بتمايل " في الحفلة القادمة .

وجدير بالذكر أن إليسا وآدم يحظيان بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث تعتبر أغانيهما من أكثر الأغاني استماعًا وتحميلاً على مواقع الإنترنت، نظرًا لجمال أصواتهما ورومانسيتهما، فهما يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة.

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