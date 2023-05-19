أهم الأعراض الصامتة لكشف مرض كرون.. تعرف عليها

داء كرون هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية ويسبب التهاب الأنسجة في السبيل الهضمي، وهذا قد يؤدي إلى المغص والإسهال الشديد والإرهاق ونقص الوزن وسوء التغذية وتلك الاعراض الصامتة لمرض كرون يمكن اكتشافها كالتالي.

وقد يتأثر بعض الأشخاص المصابين بداء كرون بالفعل بمشاكل في العين.

الحالة الأكثر شيوعا هي التهاب الطبقة البيضاء الخارجية للعين، مما يجعلها حمراء، مؤلمة وملتهبة.

أكثر مشاكل الجلد شيوعا التي تصيب الأشخاص المصابين بداء كرون هي الحمامي العقدية، وهي التهاب طبقة الدهون تحت الجلد وتظهر على شكل انتفاخات حمراء وبنفسجية بارزة مؤلمة عند اللمس.

وتتزامن العقدة الحمامية مع نشاط نوبات كرون ولكن يمكن أن تخف مع العلاج الفم.

وغالبا ما يصاب مرضى كرون بـ"الورم الحبيبي الفموي الوجهي"، وهي حالة تتميز بتضخم مستمر للأنسجة الرخوة في الفم، الشفتين والمنطقة المحيطة بالفم من الوجه.

ومن المضاعفات الشائعة لداء كرون التهاب المفاصل.