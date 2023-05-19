أوكرانيا: القوات الروسية تركز جهودها العسكرية على 4 محاور

الجمعة 19/مايو/2023 - 09:13 ص

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تركز جهودها على أربعة محاور؛ ليمان وباخموت وأفديفكا ومارينكا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها "إنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، وقع 29 اشتباكا بين القوات الروسية والأوكرانية، ولا تزال باخموت ومارينكا بؤرة الأعمال العسكرية، حيث المعارك الأعنف هناك.

وأوضحت الهيئة أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الـ24 الماضية، 39 غارة جوية وقصفت بـ39 ضربة صاروخية و50 قذيفة من راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق.

وقصف سلاح الجو للقوات المسلحة الأوكرانية 7 مواقع للقوات المعدات العسكرية الروسية.

وبحسب هيئة الأركان، تم تدمير 21 صاروخ كروز روسيا وإسقاط 8 طائرات مسيرة روسية، خلال اليوم الماضي.

وضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية مجموعة أسلحة ومعدات عسكرية للجيش الروسي، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ونظام صواريخ مضاد للطائرات و7 محطات حرب إلكترونية ومحطة رادار.