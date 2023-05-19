بدء قمة مجموعة الدول السبع في مدينة هيروشيما اليابانية

الجمعة 19/مايو/2023 - 09:15 ص

استقبل رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" الزعماء المشاركين في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي بدأت اليوم الجمعة في مدينة "هيروشيما" الواقعة غربي البلاد وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه»، أن زعماء مجموعة السبع قاموا بزيارة متحف هيروشيما التذكاري للسلام حيث شاهدوا معروضات عن الدمار الذي خلفته الأسلحة النووية، مشيرة إلى أنهم قاموا أيضا بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا القصف الذري عام 1945.

وأضافت القناة أنه سيتم خلال القمة مناقشة العديد من القضايا بما في ذلك الاقتصاد العالمي والأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى نزع السلاح النووي، مشيرة إلى أن كيشيدا يأمل في إظهار وحدة مجموعة السبع في مواجهة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتوسع السريع في نفوذ الصين العالمي.