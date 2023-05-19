40 يومًا على عيد الأضحى.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر ذي القعدة اليوم الجمعة

الجمعة 19/مايو/2023 - 04:20 ص

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة الموافق 18 / 5 / 2023، هلال شهر ذي القعدة من العام الهجري 1444.

«الإفتاء» تستطلع هلال شهر ذي القعدة

وكانت الإفتاء كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس: «غدًا بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر ذي القعدة».

وحال ثبوت هلال شهر ذي القعدة، فسيكون السبت المقبل الموافق 20 مايو 2023، هو أول أيام شهر ذي القعدة، وبهذا يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، 40 يومًا فقط.

على جانب آخر، كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، تفاصيل ظاهرة جديدة تحدث في سماء مصر الجمعة 19 مايو 2023، ضمن الظواهر الفلكية التي تحدث في شهر مايو الجاري، مؤكدًا أن القمر الجديد سيولد 19 مايو وهو محاق ذي القعدة.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل غدًا، حيث يشرق مع الشمس ويغرب معها تماما، فيكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض.

وتابع عضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء: تعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.