رئيس جامعة المنوفية يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

زار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم بزيارة مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط والمسيحيين بمناسبة عيد القامة المجيد ، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق له نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ، والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية .

وقدم الدكتور أحمد القاصد خالص التهنئة القلبية لمطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيدالقيامة ، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يظل المصريين جميعا نسيجا واحدا تربطهم أواصر المودة والتآخي ،مؤكدا أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، متمنيا أن ينعم الوطن دائما وابدا بالأمن والأمان والاستقرار .

ومن جانبه أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الشعب المصري، مقدماً الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنوفية علي حرصه على زيارة المطرانية وتقديم التهنئة في كل المناسبات والأعياد، مؤكدا أن جامعة المنوفية هي بيت الخبرة ومنارة العلم في المحافظة مشيدا بما تشهده من نهضة عمرانية وعلمية غير مسبوقة ، مثمنا الجهود المبذولة للارتقاء بالجامعة والخدمات التي تقدمها للمجتمع ، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير والأمن والأمان والاستقرار.