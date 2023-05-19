الجرعة القاتلة.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا بسبب المخدرات بشقته فى الوراق

بعدما اعتاد على تعاطي المواد المخدرة بمفرده، حتى قتلته جرعة زائدة.. وكلفت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة داخل شقته بالوراق أودت بحياته، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها.

المخدرات القاتلة

وأفاد التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد الشاب أن ليس هناك جروح قطعية ، وأن الوفاة يرجح أن تكون بسبب تناوله جرعة مخدرات زائدة.



وأشارت التحريات أن الشاب المتوفي مات نتيجة جرعة مخدرات زائدة ولا شبهة جنائية وراء الحادث.



الحادث

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب متوفي داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة أحمد.ع.م.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات