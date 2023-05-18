تريزيجيه يسجل هدفًا في سقوط طرابزون سبور أمام فنربخشة بالدوري التركي

سجل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور، هدفًا في المباراة التي خسر فيها فريقه من فنربخشة بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب شكري سراج أوغلو، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري التركي.

تواجد تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون سبور منذ بداية المباراة، وشارك كبديل في الدقيقة 62 بدلًا من أوموت بوزوك.

وغاب جناح المنتخب الوطني عن مباراة فريقه الماضية أمام أنقرة جوجو؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وسجل تريزيجيه، هدف طرابزون الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 80، ليضيف الثامن له مع الفريق بالدوري التركي في الموسم الجاري 2022-2023.

جاءت أهداف فنربخشة، عن طريق كل من، ميتشي باتشواي، لوان بريس بيتروني، وإينر فالنسيا في الدقائق 11، 58، و71 على الترتيب.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد طرابزون سبور عند 48 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي، فيما رفع فنربخشة رصيده من النقاط إلى 71، ليحتل بها المركز الثاني خلف جالطا سراي المتصدر، وبالتساوي مع بشكتاش ثالث الترتيب.