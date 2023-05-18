نقيب التشكيليين: مرتكبة السرقة الفنية ليست عضوه بالنقابة

أكدت الدكتورة صفية القبانى، الأستاذة بكلية الفنون الجميلة ونقيب التشكيليين، ان المصممة غادة والى المتهمة بسرقة تصميمات الفنان الروسي، ليست عضوة فى نقابة الفنانين التشكيليين.

وأوضحت "القبانى" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ان النقابة ناشدت الدولة وهيئة مترو الانفاق والجهات الرقابية بشأن واقعة سرقة تصميمات الفنان الروسى الاولى وبالفعل تم رفع العمل من مترو الانفاق بسهوله لانها مصنوعة من الورق اللاصق فكان من السهل نزعها.

واعربت نقيب التشكيليين، عن استيائها واحباطها من تكرار واقعة السرقة من المصممة نفسها ومع نفس الفنان الروسى ، مضيفة انها اساءت الى جميع فنانى مصر، وتاريخها وسمعتها.

ووجهت "القبانى" سؤالا: "كيف يتم التعاقد معها من خلال فرع شركة عالمية فى مصرلعمل تصميم ليعاد نفس السناريو؟! .. مع نفس الاشخاص".

وتابعت: " ربما الان المساس ليس في حق فنان ولا ملكيه فكرية لكنها سمعه مصر ( فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾، (الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)الرعد11".