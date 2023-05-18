بحضور أشرف صبحى.. انطلاق بطولة البوسكو الدولية الثانية للبادل

أنطلقت فعاليات النسخة الثانية من بطولة البوسكو الدولية للبادل، والتى ستستمر حتى 20 مايو 2023، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع اتحاد البادل المصرى، والاتحاد الدولى للبادل، وذلك بحضور كلا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد غتورى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري والعربي للبادل.



تقام البطولة للعام الثاني على التوالي في نادي البوسكو جافلين الرياضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 400 لاعب من 15 دولة من بينها السويد والدنمارك والنرويج وفرنسا وأسبانيا وهولندا والمغرب والإمارات وقطر ومصر، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات المحلية والدولية منها الجامعات الكندية وجامعة رايرسون وجامعات كوفنتري البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الامريكية والجامعة الألمانية.



وستشهد البطولة منافسات بين المشاركين من فئات الرجال والسيدات من اللاعبين المحليين والدوليين وطلبة الجامعات، على مدار أيام البطولة، على أن يتم إعلان النتائج وقيمة الجوائز للفائزين في كل فئة على حدة في اليوم الأخير من البطولة، من خلال إعلان أفضل الجامعات خلال البطولة، بالإضافة لتوزيع الجوائز المالية على الفائزين بواقع 20،000 يورو للبطولة الدولية، 200،000 جنيه مصري للبطولة المحلية، و50،000 جنيه مصري لبطولة الجامعات.



وأكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على أن العاصمة الإدارية تعد من أكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليًا، حيث تشهد مصر طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبا إلى جانب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من الجوانب، معربًا عن سعادته بحضور هذه البطولة في نسختها الثانية، والتي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، لما لها من إمكانيات كبيرة قامت الدولة المصرية بتوفيرها بها.





وأثني "صبحي" علي دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية لرفع العبء عن كاهل الدولة والارتقاء بالمنظومة الرياضية وتوفير المناخ الملائم لهم، مشيرًا إلي أن الخطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية هي العمل على توسيع قاعدة المشاركة في جميع الرياضات وانتشار الألعاب المختلفة على مستوى الجمهورية.





كما أثني الدكتور أشرف صبحي علي الاتحاد المصرى للبادل والذي استطاع رغم حداثته تحقيق إنجازات كبيرة منها الصعود لبطولة العالم بقطر، والمجهود الكبير الذى بذله الاتحاد المصرى للبادل لتطوير اللعبة السريع ونشرها داخل مصر.



وقال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، ان بطولة البوسكو الدولية للبادل من الفعاليات التى تحرص العاصمة على دعمها سعيا للترويج للمشروع القومى العملاق الذي ينتمى الى احدث مدن الجيل الرابع، موضحا ان البطولة فرصة للوقوف على اخر مستجدات العمل داخل العاصمة وإظهار حجم الانجاز وتطور الأعمال الذي يزداد يوما بعد يوم.



وأضاف “عباس” ان البطولة فى نسختها الثانية من أكبر الفعاليات التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نسعى دائما لجذب مثل هذه البطولات الى مصر فى إطار خطط دعم السياحة الرياضية والتأكيد على اهمية دعم الرياضات المختلفة.



كما أكد أحمد الغتوري، رئيس الأتحاد المصرى والعربى للبادل، أن إقامة مثل هذه البطولات في مصر تتيح الفرص للاعبين المحليين للتعرف على المهارات الدولية، مما يساعدهم على تنمية مهاراتهم وتطوير الرياضة في مصر، بفضل مشاركة مجموعة من أشهر لاعبي البادل فى العالم،

معبرا عن فخره بإقامة النسخة الثانية من بطولة البوسكو الدولية للبادل على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، بعد نجاح النسخة الأولى العام الماضي الأمر الذي يؤكد على تعزيز مكانة العاصمة الإدارية الجديدة إقليميًا ودوليًا ويرسخ دورها في مستقبل مصر.



ووجه “غتوري” الشكر للدكتور أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة على دعمهم الدائم للاتحاد ورياضة البادل في مصر، مشيدا بالتعاون بين نادي البوسكو جافلين الرياضي، والاتحاد المصري للبادل باعتبارهم شركاء النجاح في تطوير ونشر هذه الرياضة في مصر.