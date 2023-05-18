التحرى حول مصرع سيدة اختناقا إثر حريق مسكنها في عابدين

صرحت نيابة غابدين الجزئية، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها اختناقًا داخل مسكنها،آثر نشوب حريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين من المعاينة أن الحريق التهم محتويات الشقة كاملة.



كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة عابدين ،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاطفاء والإسعاف وتم اخماد النيران، وأثناء عمليات الفحص عثر على جثة سيدة توفيت اختنافا داخل شقتها، ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.