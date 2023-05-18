الحوار الوطني.. حزب العربي الناصري: خلال الـ50 عاما الماضية تعرضت مصر للإخفاق بقضايا الهوية الوطنية

طالب الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، ممثلا عن الحزب الناصري بجلسة الهوية الوطنية بأولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بضرورة الإفراج الفوري عن جميع السجناء بقضايا الرأي.

وأضاف خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية بأولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أنه في عام حكم الإخوان كنا رئسيا لتحرير مجلة الهلال وكان دائما ما يدافع عن هوية مصر التى يسعى البعض لطمسها في أفكار غريبة على المجتمع المصري.

أشار الشافعي، إلى أن خلال الـ٥٠ عاما الماضية تعرضت مصر للإخفاق بقضايا الهوية الوطنية والثقافية، مؤكدا أن هناك كارثة تتعرض لها مصر والممثلة في أن المدارس الأجنبية في جميع الدول تكون للجاليات الأجنبية، ولكن هنا في مصر نجد أن الجميع يسعى لدخول أبناءه بتلك المدارس التى تسعى لطمس هويتنا.

ولفت إلى أن أحد تلك المدارس كان من ضمن الكوارث بها أنهم يقومون بتدريس أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر سرق التراث، وآخرى دلست التاريخ عن بعض المؤسسات المصرية التاريخية.

وأوضح الشافعي، أن من الكوارث أننا نجد بعض أبنائنا يحتفلون بعيد "الهالوين" ولا يحتفلون بعيد الأضحى، وهذا تضييع للهوية الوطنية والإسلامية.