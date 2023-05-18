الحوار الوطني.. ممثل حزب الدستور يطالب بإحياء التراث المصري والحفاظ عليه

طالب وليد العماري، ممثل حزب الدستور، بالإفراج عن سجناء الرأي وفق ما تعهدت به الجهات الراعية للحوار الوطنى.

وأضاف العماري، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، أن ما يميز الهوية الوطنية أنها تراكمية وامتداد وليس تقليد لما قبل، موضحا أن التنوع الفريد في الحضارة المصوية هو ما جعل الحضارة المصرية عصرية ومتميزة.

وأشار العماري، إلى أننا لدينا تنوع فريد في الهوية ما بين بدوي ونوبي وغيره، ونستطيع مد جسور التواصل بين مختلف أنواعنا، مضيفا أن الشعب النوبي هو بوابتنا نحو إفريقيا والتراث البدوي أيضا وغيره من الثقافات المختلفة.

وطالب بتدشين مشروع قومي ونشر الوعي بين كل مكونات الشعب المصري والحضارة المصرية بمختلف تجلياتها، والتوعية بالحضارة القديمة ونتصدي لمن يريد تزوير الحضارة المصرية.

كما طالب بإحياء التراث المصري والفلوكلور المصري والحفاظ عليه، ونستطيع جذب سياحة جديدة بمختلف تراثنا من النوبة وسيوة وغيره.

كما طالب بضرورة عمل استراتيجة منظمة لاستغلال القوي الناعمة ودور الأزهر الشريف وتأثيره في العالم الكنيسة المصرية ودورها فى الشرق الاوسط وأفريقيا، بجانب عمل توصيات قابلة للتنفيذ من الجميع فيما يخص الثقافة والهوية.