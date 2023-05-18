رئيس وزراء اليابان يلتقي بايدن على هامش قمة السبع

التقى رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" اليوم بالرئيس الأمريكي "جو بايدن" في مدينة (هيروشيما)، وذلك قبيل يوم من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المقرر أن تبدأ غدًا الجمعة.

وقال "كيشيدا" خلال اجتماعه مع "بايدن" الذي حضره وزيرا الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والياباني "يوشيماسا هاياشي" وعدد من المسئولين الأمريكيين واليابانيين، إنه سيقوم مع الرئيس الأمريكي اليوم باستعراض ما يعتزمون مناقشته خلال قمة قادة مجموعة السبع.

وأعرب "كيشيدا" عن ثقته بأن مجموعة السبع ستظهر خلال القمة إرادتنا التي لا تتزعزع لتطبيق نظام دولي حر ومنفتح قائم سيادة القانون.

من جانبه، أعرب "بايدن" عن شكره لـ"كيشيدا" لاستضافته قمة مجموعة الدول السبع، مشيرًا إلى أنه تحت القيادة اليابانية، فقد تم بالفعل إحراز تقدم في جدول أعمال القمة هذا العام.

وقال "بايدن" إنه يتطلع إلى عقد اجتماعات مع عدد من القادة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان تتشاركان في بعض القضايا من بينها دعم الشعب الأوكراني الذي يدافع عن سيادة أراضيه بالإضافة إلى تحميل روسيا المسئولية عن هجومها هناك.

وأضاف "بايدن" أنهما يعملان على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة من بينها الشراكة الحديثة بين الشركات الأمريكية واليابانية بالإضافة إلى الجامعات، معربًا عن شكره لالتزام اليابان بتعزيز الاستثمار في هذه المجالات.

واختتم "بايدن" حديثه قائلًا إنه: عندما تتحد بلادنا سويًا، سنظل أقوياء.