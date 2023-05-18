السبت.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا فى ٤١٣ لجنة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والمقرر انطلاقها يوم السبت القادم ٢٠/ ٥/ ٢٠٢٣.

من جانبه عقد حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا قائم بأعمال وكيل الوزارة اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الاعدادية العامة لقطاع وسط ( المنيا - سمالوط - مطاى ) بحضور دكتور على عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية حيث أكد وكيل الوزارة انه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية التسع من نظافة، وتعقيم ، وتهوية ، وإضاءة مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية.

كما أكد وكيل الوزارة على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كل التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر ، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وشدد ، على منع دخول التليفون المحمول أو أى أجهزة اتصال حديثة للمراقبين والطلاب داخل اللجان الامتحانية ، مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان الامتحانية.

ومن الجدير بالذكر أنه سوف يؤدى ( ٩٤٣٦٣ ) طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية العامة في ( ٤١٣ ) لجنة امتحانية.