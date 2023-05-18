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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المبعوث الصيني الخاص يلتقي الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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التقى لي هوي المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كما عقد اجتماع مع عدد من المسؤولين، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

أعلن عن هذا وانج ون بين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، حيث قال: "خلال زيارة المبعوث الخاص لي هوي لأوكرانيا، التقى به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كما عقد اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين آخرين".

وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية، فقد قام لي هوي بزيارة العاصمة الأوكرانية كييف يومي 16 و17 من الشهر الحالي، وذكر أنه لا توجد طريقة موحدة لتسوية الأزمة الأوكرانية، إلا أن بكين ستساعد بطريقتها الخاصة في حل تلك الأزمة.

وقد أفيد في وقت سابق أن المبعوث الخاص للصين عقد اجتماعات منفصلة مع رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، ووزير الخارجية دميتري كوليبا.

لي هوي المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي