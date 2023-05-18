رئيس أشمون يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدينة

أجرى خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه يسري عمرو، مدير عام إدارة أشمون التعليمية، جولة تفقدية لعدد من مدارس أشمون في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية ، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية، وذلك للاطمئنان والتأكد من سير العملية الامتحانية بشكل منتظم ودون أي مشاكل أو معوقات، وكذا الاطمئنان على حالة الطلاب في أول أيام امتحانات .

من جانبه أكد النمر، أنه تم التنسيق مع إدارة أشمون التعليمية في كل ما يتعلق بجميع التجهيزات اللازمة للمدارس واللجان الخاصة بالطلبة، وتجهيزات غرفة عمليات الإدارة التعليمية بأشمون التي تتابع سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، داعياً المولى عز وجل التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.