موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة اليد المصرية الأفريقية، مساء اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل بين قطبي كرة اليد الأهلي والزمالك، في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري.

وتأهل الأهلي للنهائي بعد الفوز على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 36-23 بينما صعد الزمالك على حساب سبورتنج بنتيجة 25-24 مساء الأربعاء.

طريق الأهلي والزمالك لنهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

واحتل الأهلي صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة ثم تجاوز عقبة رجاء أغادير المغربي في نصف النهائي.

بينما الزمالك احتل هو الآخر صدارة مجموعته بالفوز في جميع المباريات وفاز في نصف النهائي أمام سبورتنج بنتيجة 24-25.

يذكر أن الزمالك توج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد 6 مرات من قبل كان آخرها العام الماضي، بينما حقق الأهلي اللقب 4 مرات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

تقام المباراة مساء اليوم الخميس 18 مايو في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

تنقل المباراة عبر قناة النادي الأهلي حصريا كما يتم نقلها على الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة اليد.