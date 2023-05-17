الأمين العام للناتو يبحث مسألة الردع الجماعي مع القادة العسكريين للحلفاء

شارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي “الناتو” ينس ستولتنبرج في المؤتمر الأول لقادة القوات المشتركة اليوم الأربعاء، الذي استضافه القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا الجنرال كريستوفر جي كافولي، في مقر قيادة عمليات الحلفاء في مدينة مونس البلجيكية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلف أن المؤتمر استعرض استراتيجية حول الخطوات التالية في تنفيذ هيكل الردع الجماعي والدفاع لحلف الناتو.

ورحب الأمين العام بالتعاون الوثيق بين الناتو و"يوكوم" والالتزام القوي للولايات المتحدة تجاه أمن أوروبا، وهو الأمر الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، على حد قوله، حيث يواجه الجانبين أكبر التحديات الأمنية منذ عقود.

وقال ستولتنبرج إنه في عصر المنافسة الاستراتيجية، أعاد الناتو النظر في توجهاته من التركيز على العمليات خارج المنطقة إلى الدفاع الجماعي لدول الحلفاء، حيث يجب أن التكامل والتنسيق قدر الإمكان لمواجهة التحديات الفورية وطويلة الأجل قبل قمة فيلنيوس المنتظرة في يوليو المقبل.

وحدد الأمين العام الأولويات الرئيسية للقمة لتعزيز الردع والدفاع لحلف الناتو، والتي تشمل الدعم طويل الأجل للجيش الأوكراني، وإعداد خطط دفاع إقليمية جديدة ونموذج جديد للقوة، بالإضافة إلى تعهد باستثمار دفاعي أكثر طموحًا، كما ركز على أهمية وجود قاعدة صناعية دفاعية قادرة على تلبية هذه المتطلبات.