مسؤول أمريكي يؤكد تضرر منظومة صواريخ باتريوت في أوكرانيا وأن حجم الضرر قيد التقييم

أكد مسؤول عسكري أمريكي اليوم الأربعاء، أن أحد أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" التي تم تزويد أوكرانيا بها، تعرض لأضرار لكنه لا يزال يعمل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة "فرانس برس" إن "نظام باتريوت ما زال يعمل"، وأن حجم الضرر الذي تعرض له جراء سقوط صاروخ غير محدد على مسافة قريبة منه، لا يزال موضع تقييم.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي دون الكشف عن هويته، أن منظومة "باتريوت" الصاروخية في أوكرانيا تعرضت لأضرار "بالحد الأدنى" بعد الهجوم الروسي بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.

وقال المصدر لـ"سي إن إن": "الأضرار التي لحقت بمنظومة باتريوت بعد الهجوم الصاروخي الروسي هي بالحد الأدنى"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة أرسلت مفتشا من أجل تقييم حالة المنظومة".

ولفت مسؤولون أمريكيون إلى أن " جزء الرادار لم يتضرر.. وهو الذي يعد أحد عناصرها الرئيسية".