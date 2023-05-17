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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صدق أولا تصدق.. مقهى يقدم فنجان القهوة بـ1500 دولار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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في واقعة غريبة من نوعها أثار أحد المقاهي الأسترالية الدهشة لدى الكثيرين بعد إعلانه عن تقديم فنجان القهوة لزبائنه بـ 1500 دولار ، وقال مدير مقهى "ذا برو لاب كافيه" في بنريث، غرب سيدني، تكلفة القهوة الغالية الثمن تأتي نظرا لصعوبة إعداده والمراحل التي يمر بها حتى يكون جاهزا أيضا مذاقه الرائع ومكوناته الاضافية ، حيث يحتاج العميل إلى طلب القهوة قبل أسبوعين حتى يتم نقل الحبوب من بنما إلى أستراليا.

وغالبا ما تزرع حبوب البن ويتم تحميصها على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر، على جانب بركان في سلا دي بادو، فهي تقع في الحدود بين بنما وكوستاريكا. 
ونظرا لأن الكوب الواحد يكلف تقريبا ميزانية عام كامل من القهوة، فإن السعر يأتي بتجربة فريدة لن تحصل عليها في أي مقهى عادي.
وبحسب ما قاله مدير المقهى، فإن معظم الأشخاص الذين يجربون هذه القهوة، يقولون أن مذاقها مميز جدا لدرجة أنها تجعلهم يرغبون بالبكاء"
وأضاف، أن القهوة التي يصنعها المقهى الخاص به، حصلت على أعلي  90 درجة في تصنيف رابطة القهوة، وهو ما يجعلها واحدة من أفضل أنواع القهوة في العالم.

ويتم تقديم مشروب القهوة بالطريقة التقليدية العادية وهي صبها وليس من خلال آلة اسبرسو، حيث يتم وضعها في فلتر وتترك لفترة قبل صب الماء بدرجة حرارة 94 مئوية، بسهولة وعلى فترات زمنية محددة حتى لا يفسد الطعم.  
وليس فنجان القهوة الذي يبلغ سعره 1500 دولار هو المشروب الوحيد الذي يقدمه المقهى، حيث يقدم المقهى انواع مختلفة من القهوة بأسعار مختلفة تتراوح بين 100 إلى 200 دولار، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

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