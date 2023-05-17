روسيا تؤكد تمديد صفقة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو قبلت بتمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نؤكد إعلان الرئيس التركي عن تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة شهرين، وهذا يوفر فرصة، ليس بالقول، ولكن بالأفعال، للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي".

وأضافت زاخاروفا: "تقييماتنا الأساسية لاتفاقيات إسطنبول لعام 2022 لم تتغير، وينبغي تصحيح المشاكل في التنفيذ بأسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أنه سيتم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة شهرين إضافيين.

وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.