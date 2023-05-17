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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشامي يقود هجوم الإسماعيلي أمام البنك الأهلي في الدوري

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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أعلن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في الأسبوع الثامن والعشرين ضمن منافسات الدوري الممتاز، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

جاء تشكيل الفريق كالتالي:

خط الدفاع .. محمد هاشم - محمد نصر-  محمد دسوقي - عصام صبحي.

خط الوسط سيرجي اكا -  عمادحمدي - كريم الديب - أحمد مدبولي.

خط الهجوم -  محمد عبد السميع - محمد الشامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:  محمد كوكو حارسا ومعه إياد العسقلاني وكريم عرفات وحمدي النقاز ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومروان حمدي وعمر الساعي وأبو بكر حمزة الجمل.

للإسماعيلي البنك الأهلي استاد القاهرة الدولي الأسبوع الثامن والعشرين حمزة الجمل