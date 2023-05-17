جنايات بورسعيد تنظر قضية هتك عرض شاب وسرقة ممتلكاته

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، 11 يونيو المقبل، قضية هتك عرض شاب وسرقة ممتلكاته.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 سبتمبر عام 2022 بدائرة قسم بورفؤاد أول، والمتهم فيها كل من:"ع.ر.م" عاطل، و"ا.ز.ا" تاجر سيارات، و"م.م.ع"، شريك بمكتب تأجير سيارات ليموزين، باتهام المتهم الأول والثاني بسرقة المنقولات وهي عبارة عن مبلغ مالي وحفظة مستندات ملكية وهاتف محمول مملوكين للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دلفا إليه حال تواجده بالعقار محل سكنه مشهرا المتهم الأول في وجهه سلاحا أبيض خنجر مهددا اياه به، وما أن قاومه حتى تعدى عليه الأخير بعدة طعنات بواسطة ذلك السلاح استقرت في مناطق متفرقة من جسده محدثا ما به من إصابات، مما بس في نفسه الرعب وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المنقولات، واكرها المجني عليه على التوقيع على عدد 6 إيصالات أمانة وعقد ابتدائي، بأن أشهر المتهم الأول في وجهه السلاح الأبيض الخنجر مهددا اياه فأوقع الرعب في نفسه وشل بذلك مقاومته، وتمكن بتلك الوسيله من الحصول على توقيعه وبصمته على تلك المحررات، واحتجزا المتهمان المجني عليه بالوحدة السكنيه الخاصة به دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وهتكا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، واشترك المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم السابقة.

وشهد المجني عليه ويعمل ميكانيكي كراكات بهيئة قناة السويس بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ باقتحام المتهمين الأول والثاني وأخر مجهول أمرأة، وما أن دلفا داخل مسكنه حتى أشهر المتهم الأول سلاحا أبيض وتعدى به عليه فأحدث به إصابات، وتمكن المتهمين الأول والثاني بتلك الوسيلة بهتك عرضه بأن التقطوا له صور مخلة برفقة المجهول، وكذا إكراهه على توقيع 6 إيصالات أمانة وعقد بيع ابتدائي، وسرقوا مبلغ مالي وبعض المنقولات وحافظة مستندات.

وثبت بالمقطع المصور المقدم ظهور المتهم الأول محرزا سلاح أبيض خنجر، وذلك حال كون الشاهد الأول المجني عليه جالسا عاريا على سرير، وإلى جواره سيدة بما يتفق مع ذات السياق الذي ورد في شهادته، وثبت بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزوير والتزييف أن المجني عليه هو الكاتب لايصالي الأمانة صلبا وتوقيعا، وثبت أيضا بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين وجود آثار إصابة تمثلت فيه جرح بطول 5 سنتيمترات في أعلى خلفية الكتف الأيسر، وجرح بطول 1 سنتيمترات بأسفل وحشية الفخذ الأيسر.

وثبت بالاستعلام والمقطع المصور الواردين من بنك مصر، أن الشاهد الأول قد سحب مبلغ 4 آلاف جنيها في ذات يوم الواقعة وفي ساعة سابقة على ارتكابها، وهو ما يتأكد به ما شاهد به المجني عليه من قيام المتهمين بالاستيلاء منه على مبلغ نقدي، كما ثبت بالاستعلام الوارد أن كارت الفيزا الخاص بالمجني عليه قد استخدم في سحب مبلغ يجاوز 8 الاف جنيها بتاريخ لاحق عن الواقعة.