منتخب شباب المصارعة يحصد ذهبيتين في البطولة الافريقية بتونس

واصل منتخب مصر للمصارعة نتائجة المميزة خلال منافسات البطولة الإفريقية المقامة حاليًا بتونس، ونجح الثنائى مجدي عادل وكريم عادل لاعبا منتخب الشباب تحت 20 سنة في حصد ميداليتين ذهبيتين لمصر .

من جانبه أشاد اللواء عصام نور رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة ورئيس البعثة في تونس بمستوى أداء البعثة المصرية والتزامهم منذ الوصول لتونس حيث سافر منتخب الشباب والكبار والسيدات على ثلاثة أفواج والجميع في حالة تركيز لتحقيق أكبر عدد من الميداليات والفوز بلقب البطولة الأفريقية.

على الجانب الآخر غادرت بعثة المصارعة الرومانية والنسائية للكبار مطار القاهرة الدولي صباح اليوم متوجهة إلى تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية ويرأس البعثة اللواء عصام نوار.

وفتح الدكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد خط اتصال مباشر مع البعثة المصرية بتونس للاطمئنان على حالة الجميع وأشاد بالأداء الجيد للاعبين ونتائجهم المميزة في الأدوار الأولى للبطولة.

وأكد السيد خلال تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” أن منتخب مصر للشباب والرجال والسيدات يملك العديد من المواهب ولديه القدرة على المنافسة والفوز بلقب البطولة الأفريقية.

وأشاد بدور ودعم الدولة متمثلة في وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي يدعم جميع الألعاب وفي مقدمتها المصارعة.

واختتم السيد أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل ليل نهار من أجل عودة المصارعة للمنافسة الحقيقية على أكثر من ميدالية خلال دورة الألعاب الأولمبية المُقبلة بباريس.