ندوة تعريفية بمبادرة المشروعات الذكية الخضراء بحي التبين

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي التبين برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم القزاز في تنظيم ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للحفاظ على البيئة من خلال التشجيع وتقديم كل أشكال الدعم لتقديم المشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء والتي يتوافر بها المعايير المحددة للمبادرة بحضور وحدة الدعم الفني بالمكتب الفني بمحافظة القاهرة .

القى الدكتور أحمد القزاز رئيس حى التبين كلمة رحب فيها بالضيوف مؤكدا اهمية المبادرة والتى تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بقضايا البيئة والمناخ والحرص على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة واستخدامها فى المشروعات الخاصة بالبيئة .

ووجه الشكر لكل من شاركوا وأثروا الندوة بافكارهم وارائهم القيمة فى التوعية بأهمية البيئة والحفاظ عليها وتقديم افكار مبتكرة تحافظ على البيئة .

شملت الندوة عرضاً تقديمياً عن المبادرة تضمن عرض تعريفي بالمبادرة و الية العمل والانضمام اليها ونماذج التقنيات التكنولوجية المستخدمة في المشروعات الخضراء الذكية وخطوات التقدم للمسابقة والتي تم فتح باب التقديم لها خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية مايو ٢٠٢٣ .

كما تضمنت الندوة تعريفا بأهمية المبادرة والتي تأتي تماشياً مع أهداف الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتطبيق المشروعات التي تتوافر بها عناصر الاستدامة والتطبيق الفعلي والتكرار،عن طريق الإعلان عن المبادرة وحث المواطنين على المشاركة بها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني www. sgg. eg .

تتلخص أهداف المبادرة في التركيز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدّية التعامل مع البُعد البيئي وتغيّرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محقِقة لهذه الأهداف ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشاريع الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج الى جانب تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغيّر المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة واخيرا تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغيّر المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول للتحديات المناخية والبيئية.

على ان يتم تحديد المعايير اللازمة للتطبيق ومنها أن يكون المشروع أخضر وذكي ومستخدما للوسائل التكنولوجية طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة والتي يبلغ عددها ٦ فئات .

تخلل الندوة التعريفية الرد على استفسارات الحضور حول المبادرة وعرض لعدد من نماذج المشروعات خاصة المشروعات التي تحافظ على البيئة وذلك بحضور مدير مركز بحوث وتطوير الفلزات بالتبين وعدد من أصحاب المشروعات و الجمعيات الأهلية وممثلي المجتمع المدني والاجهزة التنفيذية بالحي .