ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

صور جديدة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من الكعبة.. شاهد

الامام الاكبر ا.د
الامام الاكبر ا.د أحمد الطيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورة جديدة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أثناء تواجده بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة، وهو بالقرب من مقام النبى - صلى الله عليه وسلم- حيث سبق وأن تداولت صورة له عقب الانتهاء من أداء مناسك العمرة بصحن المسجد المكى الشريف.

وظهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مرتديا ملابس الإحرام وعلى رأسه “طاقية” بعد انتهاء مناسك العمرة، وتساءل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ما حكم ارتداء طاقية أثناء العمرة .

وقال مصدر بالأزهر، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ارتدى الطاقية بعد انتهاء مناسك العمرة كاملة وانتهى من الإحرام، وهذا يجوز شرعا ارتداء الطاقية أو الملابس العادية بعد انتهاء مناسك العمرة.

- الأزهر الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب العمرة