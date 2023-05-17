صور جديدة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من الكعبة.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورة جديدة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أثناء تواجده بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة، وهو بالقرب من مقام النبى - صلى الله عليه وسلم- حيث سبق وأن تداولت صورة له عقب الانتهاء من أداء مناسك العمرة بصحن المسجد المكى الشريف.

وظهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مرتديا ملابس الإحرام وعلى رأسه “طاقية” بعد انتهاء مناسك العمرة، وتساءل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ما حكم ارتداء طاقية أثناء العمرة .

وقال مصدر بالأزهر، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ارتدى الطاقية بعد انتهاء مناسك العمرة كاملة وانتهى من الإحرام، وهذا يجوز شرعا ارتداء الطاقية أو الملابس العادية بعد انتهاء مناسك العمرة.