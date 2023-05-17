محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، استقبالهما للمواطنين بمكتبيهما لبحث شكواهم ، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا والقيادات التنفيذية على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

واستقبل المحافظ ونائب المحافظ المواطنين، وعقدا لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظا على خصوصية الشكوى، وأكد لهم أنه سيتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وسيتم إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

ووجه المحافظ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .