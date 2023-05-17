البنك الدولي يرصد 460 مليون دولار لصالح التنسيق الإقليمي في أفريقيا جنوب الصحراء

وافق البنك الدولي على تخصيص دعم بقيمة 460 مليون دولار أمريكي من أجل مشروع للتنسيق الإقليمي وتحسين أنظمة بيانات الإحصاءات في دول غرب ووسط أفريقيا و3 منظمات إقليمية بهدف تطبيق واتباع سياسات وبرامج تنمية فعالة تهدف إلى الحد من الفقر وتحقيق معدل نمو مُنصف.

وبحسب بيان للبنك، فإن مشروع التنسيق الإقليمي وتحسين الإحصائيات في وسط وغرب أفريقيا يستهدف في مرحلته الأولى تعزيز القدرات الإحصائية والنهوض بمستوى جودة مخرجات البيانات وكذلك الوصول والاستخدام والتنسيق الإقليمي للبيانات.

وأضاف أن المشروع يتضمن تحديث النظم الإحصائية في دول: بنين وغينيا وغينيا بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وجامبيا، إلى جانب التغلب على التباين في الإحصاءات بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة دول العالم الأشد فقرا، ستتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع.

وقالت بثينة الجورمازي، رئيسة قطاع التقنية الرقمية بالبنك الدولي: "إن إعطاء بيانات وإحصائيات دقيقة وملائمة وموثوقة يعد أمرا أساسيا من أجل تقييم وتطبيق واتباع سياسات وبرامج تنمية فعالة تهدف إلى الحد من الفقر وتحقيق معدل نمو مُنصف فضلا عن التصدي للتغيرات المناخية".

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مشروع التنسيق الإقليمي وتحسين الإحصائيات في وسط وغرب أفريقيا قيد الإعداد حاليا، وستغطى دول الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والجابون وجمهورية الكونغو.