تعرّف على خريطة احتفال متاحف مصر باليوم العالمي للمتاحف

تحتفل المتاحف المصرية التابعة لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار غدا باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق يوم 18 مايو من كل عام، ويحمل هذا العام شعار "المتاحف.. الاستدامة وجودة الحياة"، حيث تنظم مجموعة من الفعاليات والأنشطة والتي تحرص من خلالها على دمج ذوي الهمم فيها.

وفي هذا الإطار، ينظم المتحف المصري بالتحرير معرضا أثريا مؤقتا بعنوان "التراث الصناعي"، كما ينظم مجموعة من الجولات الارشادية لجميع الزوار بما يتناسب مع أعمارهم، فيما ينظم المتحف القبطي بمصر القديمة، معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "زينة وترف" يستمر لمدة أسبوعين إلى جانب مجموعة من الفعاليات منها محاضرة بعنوان "المتاحف والاستدامة" ومحاضرة بعنوان "قوة المتاحف.. الابتكار في الرقمنة والتقنيات الحديثة والمتقدمة لتسهيل زيارة المتاحف ومعرفة معلوماتها.. دراسة حالة متاحف انجلترا واليابان" الى جانب جولات إرشادية متخصصة يليها ورشة فنية لرسم مناظر طبيعية مع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ينظم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية محاضرة عن دور المتاحف المستدامة وورشة تفاعلية للحضور عن العلاج بالفن بمتحف الفنون الجميلة،فيما ينظم متحف الفن الإسلامي معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "عز دائم" ويستمر حتى ٤ يونيو القادم، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات منها معرض فني بعنوان "من وحي متحف الفن الاسلامي" ويستمر حتى ٤ يونيو القادم، إلى جانب معرض بحديقة المتحف بعنوان "حدائق غناء" يعرض فيه مجموعة من النباتات والزهور النادرة ولوحات فنية، كما سيتم إلقاء سلسلة من المحاضرات منها محاضرة بعنوان "دور المتحف في نشر ثقافة ورفاهية الشعوب.. المتحف الإسلامي نموذجا"، ومحاضرة عن مؤشرات ومعايير وادوات قياس التنمية المستدامة بإدارة المجموعات المتحفية بمصر، ومحاضرة بعنوان الاستدامة والرفاهية في الحضارة الإسلامية.

كما ينظم المتحف الإسلامي ورشة لطباعة الزهور والزخارف الإسلامية على النسيج، وورشة لعمل بعض منتجات الخوص وسعف النخيل،الى جانب ورش تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة للحرف التراثية بالتعاون مع جمعية عطاء السماء والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان ومؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.

"التنوع البيولوجي البيئي وجودة الحياة عبر العصور" معرض أثري ينظمها متحف شرم الشيخ احتفالا باليوم العالمي للمتاحف ويستمر حتى نهاية يونيو القادم، كما سيتم إحياء المعرض الأثري المؤقت "مصر وارثها البيئي" الى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات منها ورشة فنية جماعية لتلوين زهرة اللوتس بالرمال الملونة، وورشة فنية عن الحياة البرية والتنوع البيولوجي في مصر القديمة ،وورشة علمية عن تطور اللغة في الكتابة المصرية القديمة.

فيما ينظم متحف الغردقة مجموعة من الفعاليات منها عرض اسكتش فني من التراث المصري وورشة تعليمية عن فن "الماركتريه / تطعيم الخشب" وعرض افلام وثائقية عن نشأة وتاريخ هذا الفن في مصر القديمة، كما ينظم ندوة ثقافية بعنوان المتاحف والمناطق الأثرية فيما بين المألوف والمأمول، وورشة تعليمية فنية طباعة بالاستنسل.

وبالتعاون مع منظمة اليونسكو ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل معرضا مؤقتا بعنوان "خط ومخطوط" الى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات منها ورشة كتابة لتعليم طريقة كتابة الحروف العربية بطريقة زخرفية، ومحاضرة عن أهمية الخط العربي وعرض بعض النماذج للزخارف الخطية على مختلف الآثار بأنواعها، الى جانب جولات ارشادية للزائرين لجميع سرايات المتحف.

كما ينظم متحف المركبات الملكية ببولاق معرضا أثريا مؤقتا بعنوان "مظاهر الحياة والرفاهية في الأسرة العلوية" الى جانب مجموعة من الفعاليات منها ورشة إعادة تدوير، وجلسة نقاشية حول مفهوم الاستدامة ،اضافة مؤثرات صوتية لصوت الشارع المصري في عصر الأسرة العلوية بقاعة الاحتفالات، وإلقاء محاضرة علمية عن دور الترميم في الحفاظ على التراث.

"روائع الكريتلية" معرض أثري مؤقت ينظمه متحف جاير اندرسون ويستمر لمدة شهر، كما ينظم معرضا لمنتجات الورش الحرفية التي أقيمت بالمتحف خلال عام 2023 ،فيما ينظم متحف الإسكندرية القومي عرضا رقميا باستخدام نظارة الواقع الافتراضي عن قصة الحضارة المصرية، وورشة إحياء كارت بوستال تنتهي بمعرض صور نتاج هذه الورشة، بينما ينظم متحف كفر الشيخ معرضا أثريا مؤقتا بعنوان "روائع الزخارف الإسلامية" الى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات ومنها ندوة تعريفية بالمتحف واقسامه وقواعد الزيارة لطلاب الآثار ،وورشة فنية.

ويحتفل متحف ملوي بالمنيا باليوم العالمي للمتاحف بتنظيم معرض أثري مؤقت بعنوان "الرفاهية في مصر القديمة" يستمر حتى ٣٠ يونيو القادم ، الى جانب ورش فنية ،فيما ينظم متحف سوهاج القومي معرضا أثريا بعنوان "النسيج المصري عبر العصور" ،وورشة فنية لعمل مناظر فنية ولوحات مصرية قديمة، كما ينظم متحف طنطا معرضا أثريا بعنوان "مقتنيات خشبية تدوم للأبد"، و معرضا أرشيفيًا بعنوان "متحف طنطا بين الاستدامة والتطوير"، بالإضافة الى احتفالية بعنوان "تراث الدلتا".

كما ينظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية جولة افتراضية بالتعاون مع المركز الاستكشافي للعلوم غرب المنصورة، ومحاضرة بعنوان متاحف نحو الاستدامة ،فيما ينظم متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب ٣ معرضا مؤقتا بعنوان "رحلة الخلود" الى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات منها محاضرة عبر تطبيق زووم عن استدامة المتاحف، وورشة عمل عن التحنيط بعنوان أسرار التحنيط،بينما ينظم متحف مطار القاهرة الدولي مبني الركاب ٢ ورشة عمل بعنوان "العودة الى الأرض"، وورشة استدامة للتواصل مع القطع الأثرية لضمان استمرار الانتماء والهوية.

كما ينظم متحف ركن فاروق بحلوان ورشة حكي أثرية عن الملوك والملكات في مصر القديمة، وجولات ارشادية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وندوة لألقاء الضوء على أهمية دور المتاحف في نشر الوعي الثقافي والحضاري والتواصل المجتمعي.

وينظم متحف السويس القومي معرضا أثريا بعنوان" ايادي مصرية" ويستمر لمدة أسبوعين، وندوة ثقافية عن عيد العمال وموقع دير المدينة، فيما ينظم متحف الأقصر للفن المصري القديم مجموعة من الفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة، بينما ينظم متحف كوم أوشيم بالفيوم جولة إرشادية بعنوان مومياء وتابوت.

فيما ينظم متحف الإسماعيلية معرضًا أثريًا بعنوان حضارة أبهرت العالم يستمر حتى نهاية شهر مايو الحالي، وورشة إعادة تدوير باستخدام الورق والبلاستيك للأطفال من سن ٨ - ١٤ سنة بالإضافة الى جولات إرشادية للزوار.

ويحتفل متحف الوادي الجديد باليوم العالمي للمتاحف من خلال تنظيم معرض أثري بعنوان "الغزل والنسيج من وحي تراث الواحات" ويستمر لمدة أسبوعين، وندوة علمية عن النسيج عبر العصور القديمة وأهم أدواته، فيما ينظم متحف أسوان معرضًا عن "الاوستراكا العربية" ويستمر حتى نهاية الشهر إلى جانب ورشة رسم وتلوين لأطفال قصر ثقافة أسوان وندوة عن أهمية المتحف بالإضافة إلى جولات ارشادية للزوار.

واحتفالا باليوم العالمي للمتاحف، ينظم متحف مطروح مجموعة من الفعاليات منها محاضرة عن أهمية المتاحف وورشة لتصنيع الحلي والاكسسوار، وجولات ارشادية للزائرين، كما ينظم متحف تل بسطا بالشرقية معرضا بعنوان اكسسوارات قدماء المصريين ويستمر حتى 30 يونيو القادم، الى جانب ورشة عمل عن أدوات الزينة عند المصري القديم، ومحاضرة عن آلة السيستروم الموسيقية ودلالاتها عند المصري القديم، وورشة عن كيفية صناعة البردي في مصر القديمة.

وينظم متحف الشرطة القومي بالقلعة معرضًا عن دور الأمن في استدامة الحضارة المصرية القديمة، ومحاضرة عن دور المتاحف في الاستدامة في العصر المعاصر، وجولات ارشادية للزائرين.

فيما ينظم متحف التحنيط بالأقصر ورشة فنية عن الحلي عند المصريين القدماء، بينما ينظم متحف التمساح بأسوان ورش فنية للأطفال ،وندوة عن مفهوم الاستدامة وجولات ارشادية للزائرين.

وينظم متحف ايمحتب بسقارة محاضرة عبر تطبيق زووم بعنوان العمارة والطب في ضوء بعض مقتنيات المتحف، فيما ينظم متحف بني سويف ورشة تعليمية وفنية ومحاضرة عن مفهوم المتحف ودوره، الى جانب رحلة تثقيفية ترفيهية لمنطقة ميدوم الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية ببني سويف.

كما ينظم متحف رشيد الوطني ورشة عمل بعنوان المخترع الصغير، وعرض مسرحي عن التلوث البيئي وورش تعليمية خاصة بإعادة التدوير، فيما ينظم متحف بورسعيد القومي شرح مبسط لأصدقاء المتحف عن دور المتاحف في تنمية المجتمع ،وعرض فيديو للتوعية بآداب زيارة المتاحف، وورش عمل عن كيفية إعداد سيناريو العرض في قاعات المتحف، الى جانب زيارة لمتحف النصر ببورسعيد.

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