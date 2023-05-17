محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 للشهادة الإعدادية، بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، للوقوف على الإجراءات المتخذة وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات، بحضور محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 63 ألف و 307 طالب وطالبة داخل 338 لجنة.

كما تابع المحافظ امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية في مادة اللغة الأجنبية الثانية، واطمئن محافظ كفر الشيخ خلال جولته على توافر كافة سبل الراحة للطلاب، والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظا على تركيز الطلاب مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ .



واستمع محافظ كفر الشيخ لتقييم الطلاب لمستوى امتحان اللغة العربية مشيراً إلى أنه قد روعي تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتي لا تتعدى 20 طالبا داخل كل لجنة فرعية، وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان .



كما حرص محافظ كفر الشيخ على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهاً برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أى مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات بالمجالس والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل على حل أية معوقات قد تواجه الطلاب.

من جانبه أوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية لإزالة أي معوقات.

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