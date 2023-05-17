تعرف على فعاليات ثالث أيام ملتقى شباب "أهل مصر" بالعريش

شهد قصر ثقافة العريش، جولة جديدة من ورش الملتقى الثقافي الحادي عشر "أهل مصر"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتستقبل فيه ما يقرب من مئة شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية من محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان، ومن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة القاهرة.

وفي ثالث أيام الملتقى، قدم الملتقى ورشة النقش على الصدف للفنان جلال عبد الخالق تم شرح كيفية عمل النحت الغائر في القطعة الفنية والتأكيد على الرسمة.

وفي ورشة الطرق على النحاس للمدرب يوسف جلال تم تدريب الشباب على الطرق البارز وهو الدفع من الخلف لإبراز اللوحة، واستكمل المدرب خالد عبد الحميد في ورشة المجسمات بالورق أعمال النماذج وتعليم الشباب كيفية تنفيذ الجسم والرأس بالرقبة والأرجل وكيفية تثبيتهم ببعض، وفي ورشة الخيامية شرح الفنان كريم خلف كيفية قص الموتيفة والعمل بغرز السراجة والغرز السحرية ودمج الألوان مع بعضها البعض، وفي ورشة الجلد أوضح المدرب مصطفى إسماعيل الفرق بين الفنان والحرفي في العمل.

كما قام بتعريف الشباب كيفية تفصيل الجلد إلى شنط وأحزمة ومحافظ على الباترون، وتناولت ورشة الديكوباج للمدربة رانيا المهدي طريقة التعتيق الروسي ودهان قطعة الخشب بالبلاستيك الأبيض وسد الفراغات بالمعجون، كما تم تحديد صورة كل تابلوه والألوان المستخدمة له وتم لصق الصور وعمل تصميمات بارزة باستخدام الاستنسل والمعجون بالألوان وتفنيش القطعة بألوان الأكريليك والميتالك، وفي ورشة الحلي قامت المدربة حورية عصمت بالاستمرار في تعليم المتدربين كيفية اختيار القطع الفنية المستخدمة في العقود وتشكيلها وكيفية دمج الأحجار مع القطع النحاسية في عمل الكوليهات.

أما ورشة دراما المسرح فبدأ المخرج مجدي الشريف في تدريب الشباب على الأصوات وتم تعريفهم مفهوم المسرح والمسرحية، مع عمل تمارين صوتية وجسدية وحركية والبدء في كتابة نص المسرحي.

جاءت الفعاليات بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء.

يشار إلى أن الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع فرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، ويأتي ضمن البرنامج الرئاسي "أهل مصر" الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، ويشهد عددا من الورش الحرفية والزيارات التثقيفية لمعالم ومشروعات محافظة شمال سيناء بخلاف الفعاليات الفنية بقصر ثقافة العريش، في ضوء تكثيف فعاليات وزارة الثقافة بأرض الفيروز.

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