رئيس "الحسنة" بوسط سيناء يتفقد سير أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية

واصل رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء سعد خليل بغدادي جولاته التفقدية للمرور على لجان امتحانات الشهادة الاعدادية لمتابعة انتظام العملية الامتحانية تنفيذاً لتوجيهات محافظ شمال سيناء وفي اطار المتابعة اليومية لأعمال الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس والتعامل الفورى مع الطوارئ حفاظا على مصلحة أبناءنا الطلاب.

رافقه خلال الزيارة اشرف علامه مدير الإدارة التعليمية بالحسنه وقام رئيس المدينة بزيارة مدرسة أولاد على بمركز ومدينة الحسنة واطمئن على سلامة وصول مظاريف الأسئلة والإجابة والتي تم توزيعها على اللجان وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنظمة ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحانات.

كما حرص رئيس المدينة على تقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات مشدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العالم .

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 46 طالب وطالبة حيث تضم اللجان عدة مدارس وهى مدرسة المقضبة الاعدادية ومدرسة أولاد على و مدرسة أم شيحان الاعدادية ومدرسة جبل الحلال الاعدادية .